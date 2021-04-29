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Goldman Sachs оценил доходы Египта от российских туристов

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

После пятилетнего перерыва Россия и Египет объявили о полном восстановлении прямого авиасообщения между странами. Американский банк Goldman Sachs оценил, сколько миллиардов долларов это принесёт Каиру.

Goldman Sachs оценил доходы Египта от российских туристов

По оценкам банка, дополнительные доходы Египта от возвращения российских туристов составят более $3 млрд в год, пишет Al Arabiya. Оценка сделана на основе числа российских туристов, посетивших Египет в 2014 году. Впрочем, это будет происходить постепенно из-за пандемии.

Египет и Россия объявили о возобновлении прямого авиасообщения на прошлой неделе. Авиарейсы были приостановлены в октябре 2015 года после крушения самолёта A321, летевшего из Хургады в Санкт-Петербург.

До этого на Россию приходилось треть всех туристов, посещавших Египет. В 2014 году в Египте побывало более 3,1 млн россиян. Средний доход от одного туриста составляет около $1 тысячи, значит 3,1 млн туристов принесут $3,1 млрд.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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