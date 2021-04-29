Goldman Sachs оценил доходы Египта от российских туристов

После пятилетнего перерыва Россия и Египет объявили о полном восстановлении прямого авиасообщения между странами. Американский банк Goldman Sachs оценил, сколько миллиардов долларов это принесёт Каиру.

По оценкам банка, дополнительные доходы Египта от возвращения российских туристов составят более $3 млрд в год, пишет Al Arabiya. Оценка сделана на основе числа российских туристов, посетивших Египет в 2014 году. Впрочем, это будет происходить постепенно из-за пандемии.

Египет и Россия объявили о возобновлении прямого авиасообщения на прошлой неделе. Авиарейсы были приостановлены в октябре 2015 года после крушения самолёта A321, летевшего из Хургады в Санкт-Петербург.

До этого на Россию приходилось треть всех туристов, посещавших Египет. В 2014 году в Египте побывало более 3,1 млн россиян. Средний доход от одного туриста составляет около $1 тысячи, значит 3,1 млн туристов принесут $3,1 млрд.

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