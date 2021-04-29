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"Яндекс" объявил о покупке банка "Акрополь" за 1,1 млрд рублей

Экономика » Финансы » Банки

Компания "Яндекс" сообщила, что подписала соглашение о покупке российского банка, входящего в четвёртую сотню по размеру активов. Сделку закроют после того, как её одобрит Центробанк РФ.

"Яндекс" объявил о покупке банка "Акрополь" за 1,1 млрд рублей

Подписанное соглашение предусматривает покупку банка "Акрополь" за 1,1 млрд рублей. После закрытия сделки к "Яндексу" перейдут все лицензии, включая банковскую.

В сообщении компании говорится, что наличие лицензий позволит предоставлять пользователям и партнёрам финансовые сервисы и продукты. Более 85% активов "Акрополя" приходится на ценные бумаги и деньги на счетах в ЦБ.

Владельцем банка является гендиректор "Связного" Евгений Давыдович, который купил его в прошлом году.

Ещё в начале марта текущего года The Bell со ссылкой на собственные источники сообщала, что "Яндекс" ведёт переговоры по покупке банка "Акрополь". Тогда сумма сделки не раскрывалась, но сообщалось, что Давыдович купил его за 1,1 млрд рублей.

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Давыдович. Банкир, не успевший спасти "Бинбанк"
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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