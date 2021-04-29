Россияне пожаловались в Генпрокуратуру на кредитные кооперативы

Десятки граждан пожаловались на масштабный обман со стороны кредитных потребительских кооперативов. Их заявления были переданы в Генпрокуратуру.

В Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратились пайщики целого ряда взаимосвязанных кредитных потребительских кооперативов после того, как не смогли получить обратно вложенные деньги, сообщает РИА "Новости". По словам руководителя проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгении Лазаревой, большая часть из них — люди старшего поколения.

В ОНФ поступили жалобы на:

КПК "Зенит",

"Совет",

"Фрегат",

"Югра",

"Рассвет",

"Агро-Русь".

Всего от деятельности этих компаний пострадали несколько тысяч человек, а ущерб может составлять десятки миллионов рублей. Об этом говорится в документах, которые ОНФ передал в Генпрокуратуру.

По словам Лазаревой, такие кооперативы активно рекламируют себя на местном телевидении и в СМИ, привлекая людей высокими ставками. Чаще всего на их удочку попадают люди старшего поколения, поскольку они доверяют всему, что показывают по телевизору и пишут в газетах.

ОНФ считает, что в действиях руководства перечисленных кооперативов есть признаки мошенничества и незаконного предпринимательства. Поэтому попросил Генпрокуратуру проверить их деятельность.

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