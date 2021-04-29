Банкомат может выдать "злую шутку" и испортить кредитную историю

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов рекомендовал россиянам быть внимательнее при внесении платежей по кредитам через банкоматы, чтобы не допускать просрочку и не портить себе кредитную историю.

По его словам, любой платёж по кредиту должен быть подтверждён максимальным количеством документов, сообщает "Прайм". Это ограждает от любых технических или операционных ошибок, которые могут привести к просрочке. Поэтому при погашении кредита через банкомат нужно сохранять чек, а в случае внесения крупной суммы, например при досрочном или частично-досрочном погашении займа, запрашивать в банке полный пакет документов по операции.

Феропонтов также напомнил, что срок зачисления денег на счёт может занимать до трёх рабочих дней, так что не стоит платить в последний день и час.

При платежах через банкомат могут случаться разные "казусы", которые затягивают процесс зачисления денег на счёт: "зажёвываются" купюры, аппарат выдаёт ошибку, не принимает банкноты и так далее. Во всех этих ситуациях происходит задержка, играющая не в пользу гражданина.

Кроме того, эксперт посоветовал обратить внимание на комиссию, которая может взиматься, если используется банкомат стороннего банка. "Комиссии могут сыграть злую шутку" и уменьшить вносимых платёж, а результатом станет просрочка и испорченная кредитная история.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.