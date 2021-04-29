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Совет Федерации предлагает ужесточить наказание за "серые" зарплаты

Экономика » Финансы » Деньги

Совет Федерации РФ подготовит предложения по ужесточению ответственности работодателей за выплату "серой" зарплаты. Об этом стало известно из утверждённого перечня поручений по итогам послания президента Федеральному собранию.

Совет Федерации предлагает ужесточить наказание за "серые" зарплаты

В нём говорится о необходимости продолжения работы по совершенствованию законодательства в части борьбы с выплатой неофициальной зарплаты, сообщает ТАСС. Сенаторы предлагают мотивировать работников на легализацию труда и ужесточить наказание для работодателей за выплату "серой" зарплаты и уклонение от уплаты страховых взносов.

Осенью прошлого года объём "серых" зарплат в России оценивался в 10 трлн рублей ежегодно, доля россиян, получающих неофициальную зарплату — в 30-40%.

Сейчас за уклонение от уплаты налогов и страховых взносов работодателям грозит до двух лет лишения свободы и лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельности на срок до трёх лет.

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38 миллионов "серых" россиян
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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