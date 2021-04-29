Совет Федерации РФ подготовит предложения по ужесточению ответственности работодателей за выплату "серой" зарплаты. Об этом стало известно из утверждённого перечня поручений по итогам послания президента Федеральному собранию.
В нём говорится о необходимости продолжения работы по совершенствованию законодательства в части борьбы с выплатой неофициальной зарплаты, сообщает ТАСС. Сенаторы предлагают мотивировать работников на легализацию труда и ужесточить наказание для работодателей за выплату "серой" зарплаты и уклонение от уплаты страховых взносов.
Осенью прошлого года объём "серых" зарплат в России оценивался в 10 трлн рублей ежегодно, доля россиян, получающих неофициальную зарплату — в 30-40%.
Сейчас за уклонение от уплаты налогов и страховых взносов работодателям грозит до двух лет лишения свободы и лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельности на срок до трёх лет.
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