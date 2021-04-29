Стоимость авиабилетов к лету вернётся на уровень 2019 года и продолжит расти дальше, считает совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев. По его словам, компаниям придётся или повышать цены на билеты, или закрываться.
В 2020 году авиабилеты на некоторых направлениях подешевели, но уже к лету текущего года цены на них вернутся на уровень 2019 года, а после — "пойдут вверх" в 2022 году, сообщает РБК со ссылкой на Ванцева. Это вынужденная мера, поскольку в прошлом году число пассажиров компании упало на 46%, а убытки превысили 130 млрд рублей.
Ванцев заметил, что это непростая экономическая ситуация,
"есть законы экономики, с ними спорить абсолютно бессмысленно — либо нужно закрываться, либо повышать тарифы".
Примечательно, что ранее глава авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков пообещал снизить цены на авиабилеты, уже упавшие на 30% по сравнению с летом 2020 года. Тогда он заявил, что у них "есть ещё небольшие запасы по эффективности".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Обилие продуктов, которые могут иметь большое влияние на уничтожение рака, напоминает нам, насколько эффективно и безопасно природа может помочь справиться с серьезными недугами нашего времени.