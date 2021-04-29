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Совладелец Внукова прогнозирует дальнейший рост цен на авиабилеты

Экономика » Производство » Авиация

Стоимость авиабилетов к лету вернётся на уровень 2019 года и продолжит расти дальше, считает совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев. По его словам, компаниям придётся или повышать цены на билеты, или закрываться.

Совладелец Внукова прогнозирует дальнейший рост цен на авиабилеты

В 2020 году авиабилеты на некоторых направлениях подешевели, но уже к лету текущего года цены на них вернутся на уровень 2019 года, а после — "пойдут вверх" в 2022 году, сообщает РБК со ссылкой на Ванцева. Это вынужденная мера, поскольку в прошлом году число пассажиров компании упало на 46%, а убытки превысили 130 млрд рублей.

Ванцев заметил, что это непростая экономическая ситуация,

"есть законы экономики, с ними спорить абсолютно бессмысленно — либо нужно закрываться, либо повышать тарифы".

Примечательно, что ранее глава авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков пообещал снизить цены на авиабилеты, уже упавшие на 30% по сравнению с летом 2020 года. Тогда он заявил, что у них "есть ещё небольшие запасы по эффективности".

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Аэропорт Внуково: русская версия промо-ролика, 2019 год
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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