Россия пригрозила депортировать украинских гастарбайтеров

Российские власти намерены депортировать украинских трудовых мигрантов, находящихся в стране нелегально. Гастарбайтеры должны покинуть Россию до 15 июня.

Как пишет "Обозреватель", нелегально в России работает около 150 тысяч украинцев.

Общее число украинских мигрантов по всему миру оценивается в 5 млн человек, согласно подсчётам Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству. Около 50-60% из них работают нелегально.

Украинцы устраиваются на работу в других странах, обходя закон по нескольким причинам. В первую очередь потому, что привыкли работать нелегально в своей стране, и их ничего не пугает.

Ещё одной причиной нелегального труда за границей является миграционное законодательство иностранных государств. Так, например, в Германии нельзя получить трудовую визу без знания языка и подтверждения квалификации. Бывают ситуации, когда украинцы при наличии трудовой визы соглашаются на нелегальный труд, если предлагают больше денег.

Между тем нелегальная работа за границей лишает человека всяческих прав: ему могут просто не заплатить и это не самое страшное. В 2018 году в Польше нелегальному трудовому мигранту из Украины стало плохо на работе и его просто вывезли в лес умирать, рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. По его словам, нелегальная работа в России имеет ещё больше рисков, чем в Европе.

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