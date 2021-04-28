Дерипаска пожаловался на рост стоимости жилья

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил о росте цен на жильё, который привёл программу льготной ипотеки в негодность. Больше, по его словам, эта программа не может стимулировать строительство доступного жилья.

Как написал он в своём телеграм-канале, на старте программы с минимальным взносом можно было купить в кредит 91% новостроек, выставленных на продажу, сейчас — только 84%. Более того, средние расходы на льготную ипотеку за год выросли с 26% до 28% от доходов.

По его словам, "это лишь на первый взгляд кажется не такой уж и большой разницей". Для семей, живущих от зарплаты до зарплаты, чей бюджет распланирован до копейки, это ощутимый рост.

Так как льготная ипотека больше не работает, стимулировать строительный сектор, "который так и не оправился после убытков, понесенных при строительстве Олимпиады в Сочи" нечем.

Дерипаска считает, что решить жилищную проблему, не поднимая цен на недвижимость, можно только за счёт обеспечения застройщиков доступной землёй с социальной инфраструктурой.