Власти хотят контролировать деньги россиян

Государство стремится ужесточить контроль за денежным обращением граждан, чтобы получить "рычаг" для ограничения их свободы, считает политолог, экономист и предприниматель, член генсовета "Деловой России" Антон Любич.

По его мнению, стимулируя россиян к проведению безналичных операций и постепенному отказу от "живых" денег, государство не только ускоряет рост экономики (чем быстрее движутся деньги, тем быстрее растёт ВВП), но и упрощает сбор налогов, а также получает "рычаг для ограничения гражданских свобод", сообщает URA.RU.

В ответ на это население увеличивает оборот "живых" денег, потому что ему "некомфортно", и это может замедлять рост экономики. Оптимальным соотношением, по словам Любича, является 65% безналичных и 35% наличных платежей.

Экономист и международный инвестиционный аналитик Эдуард Матвеев предупредил, что правительство не будет "перегибать палку" и возьмёт всё движение денег под контроль "аккуратно и постепенно", чтобы не вызывать серьёзные социальные протесты. В то же время аналитик сомневается в возможности полного вытеснения "живых" денег.

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