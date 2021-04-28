Экономист оценил перспективы российского аналога SWIFT

Альтернативы международной системе обмена банковскими сообщениями SWIFT имеются, и они будут развиваться в ближайшие несколько лет, уверен руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников.

В том числе, он обратил внимание на российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений, пишет RT.

"Система развивается успешно, есть устойчивые планы по её распространению в ближайшие два года в рамках евразийского экономического пространства", — сказал Масленников.

Поэтому возможное отключение России от SWIFT никак не отразится на внутренних платежах.

С другой стороны, сейчас SWIFT объединяет 11 тысяч банков и финансовых институтов по всему миру. В случае её отключения Россия столкнётся с невозможностью осуществлять денежные переводы за границу. Потребуется определённое время для того, чтобы создать альтернативные каналы передачи банковских сообщений.

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