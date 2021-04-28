Правительство сворачивает льготное кредитование МСБ

Кабинет министр собрался пересмотреть условия программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ), существенно уменьшив доступ предприятий к ней.

Так, льготные кредиты до 2 млрд рублей теперь будут доступны только "средничкам", следует из проекта постановления правительства, на который ссылаются "Известия". Малый бизнес сможет получить кредиты на сумму не более 500 млн рублей, микропредприятия — на сумму не более 200 млн рублей. Кроме того, сократится срок кредитования на инвестиционные цели сократится с десяти до пяти лет, на пополнение оборотных средств — с трёх до одного года.

Также в проекте предлагается урезать уровень компенсации банкам и запретить выдавать льготные кредиты субъектам МСБ, более 25% которых принадлежат крупным компаниям.

Стоит отметить, что с ростом ключевой ставки банки стали слишком много зарабатывать на льготных кредитах, поэтому эксперты сочли ограничение субсидий в этой части оправданным.

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