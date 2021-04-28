Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) принял решение повысить базовую ставку, по которой банки платят за страхование вкладов. Решение АСВ может стать причиной для снижения ставок по вкладам.
Банки-участники системы страхования вкладов ежеквартально перечисляют в фонд страхования вкладов определённую сумму, которая зависит от объёма вкладов и ставки АСВ. Из накопленных в фонде средств выплачиваются компенсации по вкладам, если у банка отзывается лицензия.
Начиная с третьего квартала текущего года базовая ставка увеличится с 0,10% до 0,12%. Размер дополнительной и повышенной дополнительной ставок останется на прежнем уровне — 25% и 300% от базовой ставки.
Решение АСВ о повышении базовой ставки приведёт к увеличению расходов банков, которые традиционно переложат их на конечного потребителя — вкладчика — и с большой долей вероятности снизят ставки по вкладам.
До 2020 года базовая ставка по страхованию вкладов составляла 0,15%. Во время пандемии АСВ снизило её до 0,10%, чтобы поддержать банки. По данным агентства, это позволило банкам сэкономить 78,4 млрд рублей. Ещё 40,5 млрд рублей будут сэкономлены по итогам двух первых кварталов 2021 года.
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