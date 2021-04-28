АСВ повысило базовую ставку за страхование вкладов

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) принял решение повысить базовую ставку, по которой банки платят за страхование вкладов. Решение АСВ может стать причиной для снижения ставок по вкладам.

Банки-участники системы страхования вкладов ежеквартально перечисляют в фонд страхования вкладов определённую сумму, которая зависит от объёма вкладов и ставки АСВ. Из накопленных в фонде средств выплачиваются компенсации по вкладам, если у банка отзывается лицензия.

Начиная с третьего квартала текущего года базовая ставка увеличится с 0,10% до 0,12%. Размер дополнительной и повышенной дополнительной ставок останется на прежнем уровне — 25% и 300% от базовой ставки.

Решение АСВ о повышении базовой ставки приведёт к увеличению расходов банков, которые традиционно переложат их на конечного потребителя — вкладчика — и с большой долей вероятности снизят ставки по вкладам.

До 2020 года базовая ставка по страхованию вкладов составляла 0,15%. Во время пандемии АСВ снизило её до 0,10%, чтобы поддержать банки. По данным агентства, это позволило банкам сэкономить 78,4 млрд рублей. Ещё 40,5 млрд рублей будут сэкономлены по итогам двух первых кварталов 2021 года.

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