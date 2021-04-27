Газпром отказался увеличивать транзит газа через Украину

Предложение "Оператора ГТС Украины" увеличить транзит газа в мае не заинтересовало Газпром. Российская компания отказалась от украинского предложения.

"Интерфакс" сообщает, что "Оператор ГТС Украины" выставил на аукцион возможность транзита дополнительных 63,7 млн кубометров, но предложением никто не воспользовался.

Как сообщили в Газпроме, им достаточно уже имеющегося долгосрочного бронирования 124 млн кубометров в сутки. Из них 109 млн кубометров проходят через Украину в рамках ранних договорённостей, ещё 15 млн кубометров — по соглашению от 19 апреля.

Если бы Газпром принял предложение, то объём транспортировки российского газа через Украину увеличился до уровня 2019 года.

В декабре 2020 года Газпром прокачал через Украину 182,6 млн кубометров "голубого топлива", в январе 2021 года — 124,5 млн кубометров. Снижение транзита объясняется аномально тёплой погодой в Европе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.