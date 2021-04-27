Сбербанк открывает аптеки в своих офисах

Сбербанк собирается открыть отделения "Сбер Еаптеки" на базе своих офисов. При этом компания хочет продавать таблетки в том количестве, в каком нужно покупателю.

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса, пока запуск аптек в отделениях банков будет пилотным, сообщает РБК. Если клиентам понравится совмещать поход в банк и аптеку, то проект расширят.

Кроме того, Хасис заявил, что Сбер будет активно работать с производителями лекарств, чтобы оптимизировать фасовку медикаментов. Он пояснил, что иногда потребителю необходимо на курс лечения пять таблеток по рекомендации врача, а приходится покупать 50 таблеток, поскольку меньшее количество не продаётся. Аптека Сбера хочет продавать столько таблеток, сколько прописал врач.

До этого "Сбер Еаптека" работала только в онлайн-формате. В 2020 году Сбербанк и группа компаний "Р-Фарм" выкупили пакет акций компании "Еаптека". После этого сервис начал работать под брендом "Сбер Еаптека".

В результате сделки Сбер получил 45% акций аптеки, столько же — группа компаний "Р-Фарм", ещё 10% остались у основателя "Еаптеки".