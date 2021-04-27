Кешбэк за путёвки для школьников запустят в мае

Программу возврата 50% от стоимости путёвки для школьников запустят в конце мая. Об этом на круглом столе в Совете Федерации объявил заместитель главы Ростуризма Григорий Прокуронов.

Также он сообщил, что стационарные детские лагеря войдут в программу. Как и в случае с программой туристического кешбэка для взрослых, чтобы получить компенсацию придётся оплатить путёвку картой "Мир".

Возвращать половину стоимости детских путёвок предложил президент Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию. Позднее вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил о выделении на эти цели порядка 5 млрд рублей. Льготным отдыхом, по предварительной оценке, смогут воспользоваться более 350 тысяч школьников.

Кешбэк за уже купленные путёвки для детей получить нельзя

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что программа не имеет обратной силы, то есть получить компенсацию за уже приобретённую детскую путёвку не удастся. Тем не менее, он считает, что "раз возникла ситуация, то правительство обрати на это внимание".

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