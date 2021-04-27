Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что компании Северсталь, ММК и НЛМК "поддерживали монопольно высокие цены".
Из-за поступивших заявлений о необоснованном росте цен на горячекатаный плоский прокат ФАС проанализировала и пришла к выводу, что в действиях Северстали, ММК и НМЛК "содержатся признаки установления и поддержания монопольно высокой цены".
Рост цен происходил более быстрыми темпами, чем повышение стоимости сырья, необходимого для его производства. При этом спрос со стороны потребителей не увеличивался. Поэтому повышение более чем на 50% ничем не обусловлено.
В итоге ФАС возбудила антимонопольные дела, но в отношении каждой из компаний по отдельности. Это позволит сохранить коммерческую информацию в тайне, а также не даст нарушителям согласовать свои действия и позиции.
В случае подтверждения фактов завышения цен компаниям грозят "оборотные штрафы".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Политика Казахстана в отношении русских вызывает вопросы в России. Что будет, если к власти в Казахстане придут националисты "майданного" типа.