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ФАС завела дела на Северсталь, ММК и НЛМК

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что компании Северсталь, ММК и НЛМК "поддерживали монопольно высокие цены".

ФАС завела дела на Северсталь, ММК и НЛМК

Из-за поступивших заявлений о необоснованном росте цен на горячекатаный плоский прокат ФАС проанализировала и пришла к выводу, что в действиях Северстали, ММК и НМЛК "содержатся признаки установления и поддержания монопольно высокой цены".

Рост цен происходил более быстрыми темпами, чем повышение стоимости сырья, необходимого для его производства. При этом спрос со стороны потребителей не увеличивался. Поэтому повышение более чем на 50% ничем не обусловлено.

В итоге ФАС возбудила антимонопольные дела, но в отношении каждой из компаний по отдельности. Это позволит сохранить коммерческую информацию в тайне, а также не даст нарушителям согласовать свои действия и позиции.

В случае подтверждения фактов завышения цен компаниям грозят "оборотные штрафы".

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Автор: Анастасия Гостищева
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