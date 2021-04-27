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Рублю прогнозируют "логичное" укрепление

Экономика » Рынки » Валютный

Российская валюта на этой неделе может продолжить укрепляться и даже попытаться взять уровень в 74,5 рубля за доллар, но остаются и риски ослабления.

Рублю прогнозируют "логичное" укрепление

Об этом "Правде.Ру" рассказал директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.

По его словам, "вполне логично предположить дальнейшее укрепление рубля на фоне уплаты экспортерами и, соответственно, более высокого спроса на рубль". В итоге рубль может закрепиться ниже 75 рублей за доллар и даже в течение недели попытаться "взять уровень" 74,5 рубля за доллар. Соответственно к евро рубль может укрепиться до 87,5 рубля.

В то же время Кабаков отметил сохраняющиеся риски геополитической дестабилизации и рост распространения коронавируса в крупнейших странах. Последнее может негативно отразиться на спросе на нефть и создать угрозы для российской валюты.

Так же, по его мнению, длинные майские выходные создают риски ослабления рубля в краткосрочной перспективе.

К 10:37 мск доллар на Московской бирже стоил 75 рублей, евро — 90,5 рубля.

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Автор: Анастасия Гостищева
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