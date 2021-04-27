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Аналитик назвал условия обесценивания доллара

Экономика » Финансы » Деньги

Постепенный отказ от доллара в мировой торговли — процесс не быстрый и вряд ли когда-нибудь завершится полным крахом американской валюты. По мнению генерального директора Noble Russian Finance Club Василия Коновалова, доллар может обесцениться совсем по другим причинам.

Аналитик назвал условия обесценивания доллара

Аналитик объяснил, что форсировать процесс отказа от доллара не выгодно никому, даже России и Китаю, активно действующих в этом направлении, сообщает "Прайм". Более того, это технически сложно.

Доля доллара в мировой торговли медленно снижается на протяжении последних 20 лет и основной причиной тому является отнюдь не дедолларизация, а распространение евро как мировой валюты. Доля доллара в мировой торговле в начале века превышала 70%, сейчас опустилась ниже 50% за счёт увеличения доли европейской единой валюты.

При этом Коновалов уверен, что европейские власти не заинтересованы в излишнем спросе на евро. Во всяком случае сейчас, во время экономического спада, они предпочли бы ослабить национальную валюту, чтобы повысить конкурентоспособность.

В целом аналитик считает, что доллар может обесцениться только в случае более катастрофических событий, сопоставимых с мировой войной или глубочайшем экономическим кризисом в мировом масштабе.

Поэтому финансист рекомендует не торопиться избавляться от долларов, но напоминает о необходимости хранить сбережения в разных валютах: доля доллара не должна быть более 30%.

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"Отказ от доллара — это идиотизм"
Автор: Анастасия Гостищева
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