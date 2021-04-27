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Многим украинцам придется платить за газ вдвое

Экономика

Бытовые потребители газа на Украине с 1 мая станут жить по годовым тарифам, которые существенно выше текущих, местами вдвое.

Согласно данным портала «Обозреватель», большинство поставщиков выбрало тариф на уровне 7,99 гривны за кубометр (21,5 рубля), что больше нынешнего на целую гривну (примерно на три рубля. При этом у некоторых цена доходит и вовсе до 13,5 гривен. В итоге зимой некоторым семьям останется платить за тепло больше на 1500 гривен, в рублях 4 тысячи.

Подорожание украинского газа началось 1 января, к тому же отменен льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии.

Ранее глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что прямой импорт газа из России поставит под угрозу суверенитет Украины.

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Автор: Михаил Закурдаев
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