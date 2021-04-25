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Финансист рассказала, на что можно потратить последние деньги

Экономика » Рынки » Фондовый рынок

Для начала нужно определиться, о каких именно последних деньгах идёт речь, и только потом принимать решение, стоит ли их нести на биржу или воздержаться, чтобы не остаться совсем без гроша.

Финансист рассказала, на что можно потратить последние деньги

Если речь идёт о некоем капитале, который человек скопил к выходу на пенсию, и он понимает, что пенсии на достойную жизнь не хватит, то имеет смысл инвестировать "последние деньги", сообщает "Прайм" со ссылкой на аналитика ГК "Финам" Юлию Афанасьеву. Но вкладывать их лучше в короткие надёжные облигации, а также научиться страховать накопления от изменения курса доллара через фьючерсы и опционы.

Если "последние деньги" оставил муж перед уходом из семьи, но лучше всего найти работу, а их оставить как подушку безопасности. Причём эту подушку безопасности также можно хранить на бирже, открыв индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС). Афанасьева напоминает, что их можно забрать в любой момент "вопреки суеверию, что деньги на ИИС должны лежать три года".

Да, действительно, деньги можно забрать в любое время, но если вы это сделаете раньше, чем через три года, то вам придётся заплатить НДФЛ с доходов, которые вы получили на фондовом рынке.

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Автор: Анастасия Гостищева
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