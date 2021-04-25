По каким причинам банки отказывают в выдаче ипотеки

Проблемы с кредитной историей являются далеко не основной причиной отказа в выдаче и рефинансировании ипотечного кредита, показало исследование онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka. Банки отказывают в выдаче ипотеки по другим причинам.

Так, 50% опрошенных потребителей финансовых услуг имеют отклонения по кредитной истории, но более 90% из них получают одобрение на ипотеку, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование.

Как оказалось, самым критичным для банков является наличие текущей просроченной задолженности. Заявки таких клиентов отклоняются практически всегда. При относительно "старых" нарушениях платёжной дисциплины (три-пять лет) вероятность получить ипотеку повышается, но только при условии более высокой процентной ставки. Нарушения старше пяти лет практически не влияют на решение банка.

Ещё одной популярной причиной отказа является наличие двух и более действующих кредитов. Так банки поступают в 85% случаев. При этом при наличии одного кредита более 90% заявок одобряется.

В исследовании приняло участие 5 000 потребителей финансовых услуг из всех уголков России.

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