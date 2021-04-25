Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
По каким причинам банки отказывают в выдаче ипотеки
Елена Борщёва похвасталась мужем бодибилдером
Дочь Даны Борисовой поместили в клинику из-за приступа и травм
Стало известно имя победителя последнего сезона шоу "Танцы"
Боня отказалась от алиментов, опасаясь, что её заставят содержать мужа
Депздрав Москвы ответил на претензии Алёны Водонаевой
Елена Проклова призналась, что боится интимных отношений
Жена футболиста Артёма Дзюбы снова беременна
Соседов прокомментировал новость об обнищании Сергея Зверева

Минтруд предложил упразднить потребительскую корзину

Экономика » Прогнозы и статистика

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало проект приказа об упразднении потребительской корзины. Также Минтруд разработал проект об отмене ежеквартального расчёта прожиточного минимума.

Минтруд предложил упразднить потребительскую корзину

Документы опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Первый подписан министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым и руководителем Росстата Павлом Малковым. Он признаёт утратившим силу приказ Минтруда и Росстата от 11 марта 2013 года об утверждении перечня продуктов, необходимых для установления величины прожиточного минимума.

Второй вносит поправки к закону о прожиточном минимуме в части его ежеквартального определения.

Подготовленные документы являются частью реформы величины прожиточного минимума, предложенной Минтрудом в прошлом году. Предложение министерства было принято и уже с 1 января 2021 года прожиточный минимум рассчитывается не на основе стоимости базовых продуктов, а исходя из среднедушевого дохода. Кроме того, прожиточный минимум устанавливается раз в год.

В 2021 году прожиточный минимум составляет 11 653 рубля или 42% от среднедушевого дохода за 2020 год.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как изменилась практика соцзащиты и как это может повлиять на ее дальнейшее развитие?
Автор: Анастасия Гостищева
Последние материалы
Финансист рассказала, на что можно потратить последние деньги
По каким причинам банки отказывают в выдаче ипотеки
Елена Борщёва похвасталась мужем бодибилдером
Минтруд предложил упразднить потребительскую корзину
Дочь Даны Борисовой поместили в клинику из-за приступа и травм
Стало известно имя победителя последнего сезона шоу "Танцы"
Боня отказалась от алиментов, опасаясь, что её заставят содержать мужа
Депздрав Москвы ответил на претензии Алёны Водонаевой
Елена Проклова призналась, что боится интимных отношений
Жена футболиста Артёма Дзюбы снова беременна
Популярное
Новости Украины
Зеленский не поедет в Москву на переговоры с Путиным

Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что президент республики Владимир Зеленский не сможет ехать на переговоры с российским коллегой в Москву.

Зеленский не поедет в Москву на переговоры с Путиным
Синий чулок: Собчак провела свою программу без косметики
Российский шоу-бизнес
Синий чулок: Собчак провела свою программу без косметики
Мир. Новости мира
"Родителей" у COVID пятеро. И только в США "живут" все
Российский шоу-бизнес
Друг рассказал о бедственном положении Сергея Зверева
Соломон Соловьев Знак зодиака 25 апреля: знаменитые Овны Соломон Соловьев Ларри Романофф "Родителей" у COVID пятеро. И только в США "живут" все Ларри Романофф Василий Амирджанов Оппозиция отметила послание президента акциями протеста Василий Амирджанов
Российский шоу-бизнес
Жанна Агузарова шокировала публику своим видом
Российский шоу-бизнес
Никита Михалков забыл речь, увидев седого Киркорова
Необычные выводы из необычной недели: послание, Чехия и другое
Необычная неделя
Необычные выводы из необычной недели: послание, Чехия и другое
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников