Минтруд предложил упразднить потребительскую корзину

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало проект приказа об упразднении потребительской корзины. Также Минтруд разработал проект об отмене ежеквартального расчёта прожиточного минимума.

Документы опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Первый подписан министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым и руководителем Росстата Павлом Малковым. Он признаёт утратившим силу приказ Минтруда и Росстата от 11 марта 2013 года об утверждении перечня продуктов, необходимых для установления величины прожиточного минимума.

Второй вносит поправки к закону о прожиточном минимуме в части его ежеквартального определения.

Подготовленные документы являются частью реформы величины прожиточного минимума, предложенной Минтрудом в прошлом году. Предложение министерства было принято и уже с 1 января 2021 года прожиточный минимум рассчитывается не на основе стоимости базовых продуктов, а исходя из среднедушевого дохода. Кроме того, прожиточный минимум устанавливается раз в год.

В 2021 году прожиточный минимум составляет 11 653 рубля или 42% от среднедушевого дохода за 2020 год.

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