Иностранцы уменьшили продажи ОФЗ после санкций

После того, как США объявили о санкциях против российского государственного долга, иностранцы сократили продажи облигаций федерального займа (ОФЗ). Об этом на онлайн-конференции рассказала председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Так, по её словам, с 1 по 16 апреля иностранцы продали ОФЗ на 101 млрд рублей, а за неделю после объявления санкций — только на 43 млрд рублей.

Таким образом, в преддверии санкций иностранцы продавали гособлигации на 50,5 млрд рублей за неделю, после — на 14,9% меньше.

Набиуллина отметила, что причинами выхода иностранцев из российских гособлигации не только санкции и их ожидание, но и изменение мировых ставок, которое спровоцировало отток капитала изо всех стран с развивающимися рынками. В случае с Россией санкции стали дополнительным стимулом.

Напомним, 15 апреля 2021 года США запретили своим гражданам и компаниям покупать ОФЗ у Министерства финансов РФ и Центробанка. Ограничения вступят в силу 14 июня текущего года.

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