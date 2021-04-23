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ЦБ снова ужесточит выдачу потребительских кредитов

Экономика » Правила игры » ЦБ

Банк России рассмотрит вопрос об ужесточении выдачи потребительских кредитов, которая ускорилась в марте до 1,9%. Предполагается, что надбавки по необеспеченным кредитам будут повышены с 1 июля текущего года.

ЦБ снова ужесточит выдачу потребительских кредитов

ЦБ обратил внимание на то, что темпы прироста задолженности по потребительским кредитам в марте текущего года ускорились до 1,9%, "что соответствует среднему аннуализированному темпу роста за последние три месяца — более 15% (с учётом сезонности)".

Чтобы приостановить такой рост, регулятор готовится с 1 июля 2021 года вернуть надбавки по потребительским кредитам, которые действовали до начала пандемии коронавируса.

Надбавки делают потребительские кредиты менее выгодными для банков, и те сокращают их выдачу.

Также Центробанк заявил, что как только получит полномочия по прямому количественному ограничению кредитов в банках, то воспользуется этим, чтобы предотвратить повышение долговой нагрузки россиян.

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Всемирный банк заявил о проблемах по кредитам у большинства заемщиков в России
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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