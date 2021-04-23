Совет Федерации одобрил ипотечные субсидии на строительство домов

Совет Федерации РФ одобрил законопроект, расширяющий программу ипотечных субсидий для многодетных семей на строительство, покупку недостроенных домов и некоторые другие цели.

Программа ипотечных субсидий действует с сентября 2019 года. В её рамках семьи с тремя и более детьми, последний из которых родился после 1 января 2019 года, могут получить до 450 тысяч рублей для погашения ипотечного кредита. При этом далеко не все ипотечные кредиты соответствовали условиям программы.

Теперь субсидию можно будет получить, даже если ипотека оформлялась на покупку квартиры в строящемся доме или на строительство частного дома. Также господдержка распространяется на кредиты, оформленные для покупки недвижимости и последующего ремонта или паевого взноса жилищно-строительного кооператива.

До вступления закона в силу осталось дождаться только подписи президента Владимира Путина.

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