Генпрокурор анонсировал проверки импортозамещения

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации с докладом, анонсировал широкомасштабную проверку всех мероприятий импортозамещения в ближайшее время. Это связано с выявленными нарушениями в этой сфере.

По словам Краснова, в ходе проверки Министерства промышленности и торговли выявлены "факты срыва сроков реализации мероприятий по импортозамещению комплектующих изделий военной продукции" и это несмотря на длительный срок реализации программы (почти пять лет).

В целом проверки государственных заказчиков оборонной продукции и крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса показали положительные изменения.

"Удалось добиться укрепления финансовой дисциплины, исключить из стоимости военной продукции необоснованно заявленные расходы на сумму более 18 млрд рублей, обеспечить выполнение гособоронзаказа почти на 100%", — указал Краснов.

Но проблем ещё много. Это и нарушение сроков выполнения работ в рамках гособоронзаказа, хищения, нецелевое расходование бюджетных средств, использование контрафактной продукции при ремонте и создании новых образцов и видов вооружения и военной техники.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.