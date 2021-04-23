ЦБ впервые опубликовал прогнозную траекторию ключевой ставки

Центробанк РФ впервые представил возможную траекторию ключевой ставки, включив её в свой среднесрочный прогноз. Регулятор подчеркнул, что речь идёт исключительно о прогнозе, а не о принятом обязательстве.

Согласно обновлённому среднесрочному прогнозу, ключевая ставка в этом году составит 4,8-5,4%, в 2022 году — 5,3-6,3%, в 2023 году — 5-6%.

Этот прогноз описывает наиболее вероятный сценарий развития макроэкономической ситуации в России и мире, исходя из данных, доступных на момент заседания совета директоров ЦБ. Среднесрочный прогноз обновляется четыре раза в год на опорных заседаниях.

Согласно обновлённому прогнозу, инфляция в этом году составит 4,7-5,2%, в 2022 году — 4-4,2%, в 2023 году — 4%.

Рост ВВП ожидается в 2021 году на уровне 3-4%, в 2022 году — 2,5-3,5%, в 2023 году — 2-3%.

Прогноз по ценам на нефть предусматривает $60 за баррель в этом году, $55 за баррель в следующем году и $50 за баррель в 2023 году.