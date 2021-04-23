Центробанк РФ сообщил, что по итогам анализа выявил случаи отказа в выплатах по договорам страхования от коронавируса. При этом отказ страховых компаний был вполне законным, но при продаже страховок наблюдался мисселинг.
Как уточнила пресс-служба регулятора, граждане "подписываются под непонятными для них условиями, не получают разъяснений, что является страховым случаем и как его зафиксировать" для получения страховки. В результате страховые компании нередко отказывают в выплате компенсаций, ссылаясь на нюансы, которые не разъяснили клиентам.
Чтобы пресечь мисселинг, ЦБ разослал страховщикам рекомендации "максимально подробно и доступно информировать потребителей" обо всех условиях страхования от коронавируса, чётко обозначив, при каких условиях они не смогут получить страховку.
ЦБ также напомнил финансовым компаниям о недопустимости навязывания страховок от коронавируса при выдаче кредитов.
К ноябрю 2020 года 496 тысяч россиян застраховались от коронавируса.
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