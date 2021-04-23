Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Диетолог Шмелёва: яблоки снижают риск развития рака
Путин: между майскими праздниками "встроят" нерабочие дни
Юрий Фирсов ответил на обвинения в мошенничестве
ЦБ сыграл "по-крупному": повысил ключевую ставку до 5%
JP Morgan признал ошибку с созданием Суперлиги
Мирослава Карпович рассказала о романе с Павлом Прилучным
Биткойн обвалился ниже $50 тысяч
Россия высылает пятерых польских дипломатов
ЕСОТ подвел итоги заявочной кампании конкурса "PROбренд-2021"

Страховщики отказываются платить за коронавирус

Экономика » Страхование

Центробанк РФ сообщил, что по итогам анализа выявил случаи отказа в выплатах по договорам страхования от коронавируса. При этом отказ страховых компаний был вполне законным, но при продаже страховок наблюдался мисселинг.

Страховщики отказываются платить за коронавирус

Как уточнила пресс-служба регулятора, граждане "подписываются под непонятными для них условиями, не получают разъяснений, что является страховым случаем и как его зафиксировать" для получения страховки. В результате страховые компании нередко отказывают в выплате компенсаций, ссылаясь на нюансы, которые не разъяснили клиентам.

Чтобы пресечь мисселинг, ЦБ разослал страховщикам рекомендации "максимально подробно и доступно информировать потребителей" обо всех условиях страхования от коронавируса, чётко обозначив, при каких условиях они не смогут получить страховку.

ЦБ также напомнил финансовым компаниям о недопустимости навязывания страховок от коронавируса при выдаче кредитов.

К ноябрю 2020 года 496 тысяч россиян застраховались от коронавируса.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
"Справедливая Россия": "старикам" там не место?
Страховщики отказываются платить за коронавирус
JP Morgan признал ошибку с созданием Суперлиги
Мирослава Карпович рассказала о романе с Павлом Прилучным
Биткойн обвалился ниже $50 тысяч
Тандем Турции и Украины: как он может "напакостить" России
Россия высылает пятерых польских дипломатов
ЕСОТ подвел итоги заявочной кампании конкурса "PROбренд-2021"
Инженеры создали робота, который разговаривает с самим собой
Виктория Боня оправдала Билла Гейтса
Популярное
Мир. Новости мира
"Байден обещал": эксперт объясняет, откуда у Чехии столько смелости

Высылка дипломатов, громкие обвинения, обещание "ответить" и призывы к НАТО — почему Чехия так упорно "давит" на Россию, разрушая отношения? Мнение эксперта.

"Байден обещал": эксперт объясняет, откуда у Чехии столько смелости
Песков рассказал, о чём Путин и Лукашенко говорили почти четыре часа
Мир. Новости мира
Песков рассказал, о чём Путин и Лукашенко говорили почти четыре часа
Политика. Новости и аналитика
Главное - без пике: Захарова оценила "манёвр" чешской дипломатии
Здоровье и профилактика
Врачи нашли простое решение для снижения артериального давления
Любовь Степушова "Мы не дойная корова": Китай обещает отомстить Австралии Любовь Степушова Усам Оздемиров Зелёные технологии как новые драйверы роста Усам Оздемиров Василий Амирджанов Мясников поставил иноземцам неутешительный диагноз Василий Амирджанов
Австралия и Океания
"Мы не дойная корова": Китай обещает отомстить Австралии
Мир. Новости мира
Пошли на сокращение: Чехия снова вышлет российских дипломатов
"Он не будет с нами считаться": экс-глава МИД Украины о послании Путина
Мир. Новости мира
"Он не будет с нами считаться": экс-глава МИД Украины о послании Путина
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников