Страховщики отказываются платить за коронавирус

Центробанк РФ сообщил, что по итогам анализа выявил случаи отказа в выплатах по договорам страхования от коронавируса. При этом отказ страховых компаний был вполне законным, но при продаже страховок наблюдался мисселинг.

Как уточнила пресс-служба регулятора, граждане "подписываются под непонятными для них условиями, не получают разъяснений, что является страховым случаем и как его зафиксировать" для получения страховки. В результате страховые компании нередко отказывают в выплате компенсаций, ссылаясь на нюансы, которые не разъяснили клиентам.

Чтобы пресечь мисселинг, ЦБ разослал страховщикам рекомендации "максимально подробно и доступно информировать потребителей" обо всех условиях страхования от коронавируса, чётко обозначив, при каких условиях они не смогут получить страховку.

ЦБ также напомнил финансовым компаниям о недопустимости навязывания страховок от коронавируса при выдаче кредитов.

К ноябрю 2020 года 496 тысяч россиян застраховались от коронавируса.