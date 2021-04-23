Аналитики подсчитали, сколько "стоит" час безделья сотрудников

Безделье сотрудников на работе наносит существенный ущерб компаниям. Аналитики компании "СерчИнформ" рассчитали, сколько стоит час безделья сотрудников.

В исследовании говорится, что 18% выявленных фактов безделья приходится на чтение новостей и развлекательные ресурсы, сообщает РИА "Новости". Ещё в 16% случаев сотрудники просматривают социальные сети, столько же — играют в игры. 13% времени "безделья" тратится на онлайн-шопинг. Также сотрудники просматривают видео и фильмы (4%), в том числе эротического содержания (1%).

Час такого безделья в Москве приводит к потерям от 7,5 тысячи до 25 тысячи рублей в зависимости от должности человека. Меньше всего ущерб наносят бухгалтера, больше всего — директора по продажам. В регионах потери ниже.

По словам начальника отдела информационной безопасности "СерчИнформ" Алексея Дрозда, даже если сотрудник ежедневно тратит час на нерабочие вопросы, то "за месяц набегает приличный бюджет". Так как россияне "бездельничают" намного больше, что за ту сумму, которую при этом теряет компания, она могла бы нанять ещё одного специалиста.