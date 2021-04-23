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Минфин освободит несырьевых экспортёров от возврата валютной выручки

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Министерство финансов РФ разработало законопроект, освобождающий несырьевых экспортёров от обязательной репатриации валютной выручки. Документ разработан в рамках поручения президента Владимира Путина, озвученного в ходе послания Федеральному Собранию.

Минфин освободит несырьевых экспортёров от возврата валютной выручки

Проект закона разрешает несырьевым экспортёрам зачислять валютную выручку напрямую на банковские счета за границей, минуя уполномоченные банки. Закон должен вступить в силу с 1 июля текущего года.

По словам министра финансов Антона Силуанова, действующие требования к репатриации валютной выручки препятствует выходу российских компаний на зарубежные рынки и наращиванию несырьевого экспорта. Так, они увеличивают транзакционные издержки компаний, а в отдельных случаях экспортёры вынуждены ещё и уплачивать штрафы.

Стоит отметить, что подготовленный Минфином законопроект об отмене возврата валютной выручки не распространяется на договоры, предоставляющие займы в иностранной валюте, а также на внешнеторговые договоры с авансовыми платежами в иностранной валюте.

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КПРФ хочет ограничить движение валюты
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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