Минфин освободит несырьевых экспортёров от возврата валютной выручки

Министерство финансов РФ разработало законопроект, освобождающий несырьевых экспортёров от обязательной репатриации валютной выручки. Документ разработан в рамках поручения президента Владимира Путина, озвученного в ходе послания Федеральному Собранию.

Проект закона разрешает несырьевым экспортёрам зачислять валютную выручку напрямую на банковские счета за границей, минуя уполномоченные банки. Закон должен вступить в силу с 1 июля текущего года.

По словам министра финансов Антона Силуанова, действующие требования к репатриации валютной выручки препятствует выходу российских компаний на зарубежные рынки и наращиванию несырьевого экспорта. Так, они увеличивают транзакционные издержки компаний, а в отдельных случаях экспортёры вынуждены ещё и уплачивать штрафы.

Стоит отметить, что подготовленный Минфином законопроект об отмене возврата валютной выручки не распространяется на договоры, предоставляющие займы в иностранной валюте, а также на внешнеторговые договоры с авансовыми платежами в иностранной валюте.

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