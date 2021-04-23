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Госдума предложила упростить использование материнского капитала

Экономика » Финансы » Деньги

В настоящее время россияне могут использовать материнский капитал для покупки недвижимости только после того, как ребёнку исполнится три года. Депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров предложил убрать это временное ограничение.

Госдума предложила упростить использование материнского капитала

Письмо с предложением было направлено министру труда и социальной защиты Антону Котякову, сообщает RT.

В нём Фёдоров обращает внимание на несправедливость действующих условий: при оформлении ипотечного кредита материнским капиталом можно воспользоваться сразу после рождения ребёнка, а при обычной покупке недвижимости — только через три года. В итоге семья вынуждена либо ждать три года, либо оформлять кредит, чтобы с помощью материнского капитала улучшить свои жилищные условия.

Поэтому депутат попросил Котякова поддержать семьи с детьми, оценив целесообразность изменения правил предоставления материнского капитала в части его более быстрого использования при покупке недвижимости без кредитных средств.

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Кому и на что надо давать материнский капитал
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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