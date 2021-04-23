Госдума предложила упростить использование материнского капитала

В настоящее время россияне могут использовать материнский капитал для покупки недвижимости только после того, как ребёнку исполнится три года. Депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров предложил убрать это временное ограничение.

Письмо с предложением было направлено министру труда и социальной защиты Антону Котякову, сообщает RT.

В нём Фёдоров обращает внимание на несправедливость действующих условий: при оформлении ипотечного кредита материнским капиталом можно воспользоваться сразу после рождения ребёнка, а при обычной покупке недвижимости — только через три года. В итоге семья вынуждена либо ждать три года, либо оформлять кредит, чтобы с помощью материнского капитала улучшить свои жилищные условия.

Поэтому депутат попросил Котякова поддержать семьи с детьми, оценив целесообразность изменения правил предоставления материнского капитала в части его более быстрого использования при покупке недвижимости без кредитных средств.

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