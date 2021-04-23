Банки передали коллекторам рекордную сумму "плохих" кредитов

За прошлый год российские банки передали коллекторским агентствам рекордный объём просроченных кредитов. При этом объём проданных им "плохих" кредитов оказался в 2,5 раза меньше.

За 2020 год коллекторы, занимающиеся взысканием долгов в пользу кредиторов по агентской схеме, получили от банков проблемные кредиты на общую сумму 582 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств. Это рекордная сумма с момента ведения статистики в 2013 году.

По прогнозу коллекторов, передаваемые долги россиян продолжат расти, но не взрывными темпами.

Общий портфель долгов, с которыми коллекторы работают по агентской схеме, за 2020 год вырос на 4,9%, до 8,4 млн кредитов.

Стоит отметить, что объём проданных коллекторам долгов за 2020 год оказался в 2,5 раза меньше, чем объём переданных "плохих" кредитов — 236,6 млрд рублей. При этом по сравнению с 2019 года объём проданных долгов подскочил на 22%.

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