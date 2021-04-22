Нестандартное решение принял Арбитражный суд Амурской области, отказавшись взыскать миллиарды рублей с бывших владельцев Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), находящегося на санации.
Центробанк РФ, ставший собственником АТБ в 2018 году, подал иск о взыскании 13,5 млрд рублей с бывших владельцев банка за причинённые убытки, сообщает "Интерфакс".
Сумма убытков представляет собой доходы, которые ЦБ мог бы получить, если бы разместил средства, направленные на санацию, под ключевую ставку.
Стоит отметим, что регулятор уже одержал две победы в аналогичных судебных процессах. Суды взыскали по его искам 289,5 млрд рублей с бывших владельцев банка "ФК Открытие" и 198,1 млрд рублей с экс-владельцев Московского индустриального банка. Обе кредитных организации перешли под контроль ЦБ в рамках санации.
Возможно, на этот раз на решение суда повлияло ходатайство регулятора об отзыве исковых требований к отдельным экс-владельцам АТБ. Иск к остальным бывшим владельцам банка был отклонён.
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