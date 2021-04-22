Минфин выделит регионам 176 млрд рублей на реструктуризацию кредитов

Министерство финансов РФ в текущем году заменит коммерческие кредиты регионов на бюджетные на общую сумму до 176 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Речь идёт о замещении тех коммерческих кредитов регионов, объём которых превышает 25% их доходов. Об этом мере поддержки вчера президент Владимир Путин объявил в послании Федеральному Собранию.

Бюджетные кредиты будут выдаваться на срок до 2029 года. До этого же года будут пролонгированы выданные в 2020 году кредиты на 224 млрд рублей.

Реализация указанных мероприятий сократит расходы регионов на обслуживание государственного долга на более чем 20 млрд рублей в год, считает Минфин.

Также пресс-служба финансового ведомства напомнила, что в 2020 году Минфин продлил регионам срок погашения накопленной задолженности по кредитам на сумму более 800 млрд рублей.

Напомним, помимо реструктуризации и пролонгации бюджетных кредитов Путин вчера пообещал выделить регионам инфраструктурные кредиты на общую сумму 500 млрд рублей.

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