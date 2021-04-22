Рубль резко укрепился на сворачивании российских войск

Курс рубля существенно вырос после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об окончании проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах.

К 16:30 мск на Московской бирже курс доллара подешевел на 81 копейку и составил 75,79 рубля за $1, курс евро — на рубль, до 91,18 рубля за 1 евро.

Столь существенное укрепление рубля объясняется исключительно заявлением Шойгу, поскольку до этого курс доллара и евро снижались только на 20-40 копеек.

Уже после объявления об окончании проверочных мероприятий они обвалились более чем на рубль. Минимальные курсы доллара и евро сразу после слов Шойгу составляли 75,43 рубля за $1 и 90,95 рубля за 1 евро.

Министр обороны РФ на совещании в Крыму объявил о решении закончить проверку в Южном и Западном военных округах. 23 апреля войска приступят к возвращению в пункты постоянной дислокации.

Ранее эксперт проанализировал факторы, влияющие на курс рубля, и определил диапазон российской валюты на ближайший месяц.