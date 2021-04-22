Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кардиолог Гандельман развенчал миф об опасности сна на левом боку
Бэк-вокалист Манижи незадолго до "Евровидения" угодил в реанимацию
Беременная Горбань исполнила танец обнажённой — видео
ПФР продлил дистанционное назначение пенсий и социальных выплат
Стал известен состав лыжной сборной России на олимпийский сезон
Диетолог: "Зелёный чай опасен при высоком гемоглобине"
Мария Порошина подстриглась "под мальчика"
Пошли на сокращение: Чехия снова вышлет российских дипломатов
Главное - без пике: Захарова оценила "манёвр" чешской дипломатии

Рубль резко укрепился на сворачивании российских войск

Экономика » Рынки » Валютный

Курс рубля существенно вырос после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об окончании проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах.

Рубль резко укрепился на сворачивании российских войск

К 16:30 мск на Московской бирже курс доллара подешевел на 81 копейку и составил 75,79 рубля за $1, курс евро — на рубль, до 91,18 рубля за 1 евро.

Столь существенное укрепление рубля объясняется исключительно заявлением Шойгу, поскольку до этого курс доллара и евро снижались только на 20-40 копеек.

Уже после объявления об окончании проверочных мероприятий они обвалились более чем на рубль. Минимальные курсы доллара и евро сразу после слов Шойгу составляли 75,43 рубля за $1 и 90,95 рубля за 1 евро.

Министр обороны РФ на совещании в Крыму объявил о решении закончить проверку в Южном и Западном военных округах. 23 апреля войска приступят к возвращению в пункты постоянной дислокации.

Ранее эксперт проанализировал факторы, влияющие на курс рубля, и определил диапазон российской валюты на ближайший месяц.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Стал известен состав лыжной сборной России на олимпийский сезон
ПФР продлил дистанционное назначение пенсий и социальных выплат
Мария Порошина подстриглась "под мальчика"
Диетолог: "Зелёный чай опасен при высоком гемоглобине"
Погода в ближайшие дни понравится не всем
Пошли на сокращение: Чехия снова вышлет российских дипломатов
Как школы заканчивают "коронавирусный" учебный год
Главное - без пике: Захарова оценила "манёвр" чешской дипломатии
Кислоты омега-3 замедляют процесс старения
После заявления певицы Наргиз в полицию заведено уголовное дело
Популярное
Новости Украины
Пожалеете о содеянном, как давно не жалели: Путин ответил Зеленскому

Владимир Зеленский сделал истеричное заявление перед выступлением Владимира Путина перед Федеральным Собранием, надеясь упредить его жёсткую позицию по Украине.

Пожалеете о содеянном, как давно не жалели: Путин ответил Зеленскому
Белоруссия на пороге исторических событий
Точка зрения
Белоруссия на пороге исторических событий
Мир. Новости мира
Белый дом отреагировал на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика. Новости и аналитика
Акции в поддержку Навального: какие выводы можно сделать
Любовь Степушова "Мы не дойная корова": Китай обещает отомстить Австралии Любовь Степушова Усам Оздемиров Зелёные технологии как новые драйверы роста Усам Оздемиров Василий Амирджанов Мясников поставил иноземцам неутешительный диагноз Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Где Москва прочертила "разошедшемуся" Эрдогану красную линию
Политика. Новости и аналитика
Акции в поддержку Навального: что известно
Врачи нашли простое решение для снижения артериального давления
Здоровье и профилактика
Врачи нашли простое решение для снижения артериального давления
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников