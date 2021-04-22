Курс рубля существенно вырос после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об окончании проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах.
К 16:30 мск на Московской бирже курс доллара подешевел на 81 копейку и составил 75,79 рубля за $1, курс евро — на рубль, до 91,18 рубля за 1 евро.
Столь существенное укрепление рубля объясняется исключительно заявлением Шойгу, поскольку до этого курс доллара и евро снижались только на 20-40 копеек.
Уже после объявления об окончании проверочных мероприятий они обвалились более чем на рубль. Минимальные курсы доллара и евро сразу после слов Шойгу составляли 75,43 рубля за $1 и 90,95 рубля за 1 евро.
Министр обороны РФ на совещании в Крыму объявил о решении закончить проверку в Южном и Западном военных округах. 23 апреля войска приступят к возвращению в пункты постоянной дислокации.
Ранее эксперт проанализировал факторы, влияющие на курс рубля, и определил диапазон российской валюты на ближайший месяц.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Владимир Зеленский сделал истеричное заявление перед выступлением Владимира Путина перед Федеральным Собранием, надеясь упредить его жёсткую позицию по Украине.