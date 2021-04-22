Аналитики ГК "Финам" в беседе с "Правдой.Ру" выразили уверенность в том, что Центробанк РФ завтра повысит ключевую ставку. Остаётся только вопрос, на сколько будет увеличена ставка.
По словам руководителя отдела макроэкономического анализа Ольги Беленькой, увеличение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, до 5%, представляется более вероятным (55%). Тем не менее, вероятность повышения ставки на 0,25 процентного пункта, до 4,75%, ненамного меньше — 45%.
Не исключено, что на окончательное решение ЦБ повлияет новостной фон и реакции рынков.
Уверенность в повышении ключевой ставки объясняется достаточной высокой инфляцией в марте, включая ускорение рост цен на более устойчивые компоненты (непродовольственные товары и услуги), давлением инфляции издержек и признаками быстрого восстановления спроса.
При этом в последнее время появились как положительные, так и отрицательные факторы. К первым относится замедление темпов роста потребительских цен и приостановка увеличения доходностей гособлигаций США, ко вторым — санкции против российского госдолга и повышение вероятности более мягкой бюджетной политики.
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