Россия может стать "донором" кислорода для всего мира

Развитие лесного хозяйства России в перспективе позволит поглощать парниковые газы в объёме до 2 млрд тонн СО2 в эквиваленте, тем самым став "донором" кислорода для всего мира, считает вице-президент "Лукойла" по стратегическому планированию Леонид Федун.

О перспективах поглощения парниковых газов к 2050 году он рассказал во время конференции Ассоциации европейского бизнеса.

Только согласно данным Greenpeace, площадь диких лесов из года в год сокращается, в том числе и в России. Так, за 2000-2013 годы площадь российских диких лесов сократилась на 6,2%, до 271,2 млн га. Дикие лесные массивы полностью исчезли в 43 регионах страны — на юге Западной Сибири и в Восточной части.

К сокращению площади лесов приводят лесная промышленность (37% всех исчезнувших лесов), сельское хозяйство (27,7%), горная промышленность, добыча нефти и газа и вызванные человеком лесные пожары (21,2%).

Да, в целом по миру дикие леса исчезают быстрее — на 7,2% за тот же период времени. Но вот вопрос: насколько сократятся российские леса к 2050 году и смогут ли они стать "донором" кислорода для мира?