Греф: в мире сформировался невиданный избыток денег

Председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что сейчас лучшее время для первичного размещения акций, поскольку в мире сложился невиданный избыток денег.

Греф в интервью РБК заявил, что если бы у него была компания, то он бы воспользовался шансом и провёл первичное размещение акций, так как инвесторы сейчас готовы скупать любые активы.

Тем не мене, он призвал инвесторов быть осторожными, потому что на рынке уже "надулся большой пузырь". Остаётся только ждать, когда он лопнет.

Однако российскому рынку это не грозит, за исключением отдельных компаний, поскольку он не так перегрет, считает глава Сбербанка. Серьёзная коррекция угрожает американскому фондовому рынку, особенно в части технологических компаний.

Действительно, по оценке международного рейтингового агентства Moody's, с начала пандемии коронавируса потребители по всему миру накопили сбережения на сумму $5,4 трлн, что эквивалентно 6% мировой экономики. Большая часть из них была вложена в фондовый рынок, пока не было возможно потратить их в магазинах, барах и ресторанах.