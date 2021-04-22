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Социально значимые продукты подорожали сильнее инфляции

Экономика » Финансы » Деньги

За год цены на социально значимые продукты выросли на 15,6%, обогнав индекс потребительских цен, рассчитываемый Росстатом, в три раза. Об этом свидетельствуют расчёты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Социально значимые продукты подорожали сильнее инфляции

В марте текущего года годовой рост цен составил 15,6%, в феврале — 15,4%, в январе — 13,5%, сообщает "Лента.ру". Таким образом, в марте рост цен превысил общую инфляцию в 2,7 раза, продовольственную инфляцию — в два раза.

Сильнее всего социально значимые продукты, в список которых входит 24 товара, подорожали в Пензенской, Рязанской, Липецкой, Воронежской, Нижегородской, Калужской областях, а также в Северной Осетии, Чувашии, Кабардино-Балкарии и Марий Эл. В этих регионах рост цен на главные продукты составил 19-21%.

При этом наибольший рост цен зафиксирован на картофель: он за год подорожал на 58,1%. Далее расположилась морковь (48,2%), сахар-песок (47,5%), куриные яйца (32,1%), гречневая крупа (31,6%) и подсолнечное масло (26,8%).

Ранее заместитель директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов объяснил "Правде.Ру" с чем связан рост цен на продовольствие.

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Как остановить рост цен на продукты?
Автор: Анастасия Гостищева
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