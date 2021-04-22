Доля просроченных потребительских кредитов достигла 25%

К 1 апреля 2021 года доля просроченных свыше 90 дней потребительских кредитов достигла четверти от общего объёма портфеля. Годом ранее этот показатель был менее 20%.

За год доля просроченной задолженности по потребительским кредитам увеличилась на 5,3 процентного пункта, сообщает ТАСС со ссылкой на данные "Национального бюро кредитных историй". Прирост показателя был максимальным среди всех видов кредитов, которые выдаются физическим лицам.

Так, доля просроченной задолженности по микрозаймам выросла на 4,8 п. п., до 30,4%, по автокредитам — на 1 п. п., до 7,5%, по ипотеке — на 0,1 п. п., до 1,5%. При этом по кредитным картам доля просрочки снизилась на 0,8 п. п., до 7%.

Бюро считает, что без реструктуризации кредитов, проведённых банками по рекомендации Центробанка РФ и в рамках закона о кредитных каникулах, доля розничных кредитов с просрочкой была бы существенно выше.