Центробанком управляет не "Вашингтонский обком"

На протяжении многих лет Центробанк РФ критикуют за слишком высокую ключевую ставку. Нередко утверждается, что руководство ЦБ "выполняет приказы Вашингтонского обкома". Но надо признать, что в последнее время "Вашингтонский обком" старательно стабилизирует российскую финансовую систему.

Об этом в беседе с "Правдой.Ру" рассказал председатель комитета по валютно-финансовой и денежно-кредитной политике, член экспертного совета в Общественной организации "Деловая Россия" Игорь Лавровский.

Он напомнил, что начиная с 2014 года Центробанк последовательно снижал ключевую ставку, пока она не достигла исторического минимума в 4,25%.

"Наверное, тоже по заданию того же "обкома", — иронизирует экономист.

При этом Лавровский считает, что ключевая ставка ЦБ на сегодняшний день показатель важный, но не определяющий.

Во-первых, количество иностранных спекулятивных денег сократилось по сравнению с прошлыми годами, а ведь именно для них так важны колебания ключевой ставки.

Во-вторых, укрепляются и расширяются каналы финансирования с независимой от конъюнктуры ставкой. Речь идёт о субсидированной ипотеке, проектном финансировании по инфраструктурным проектам и другим государственным программам.

"Это российский вариант количественного смягчения, но не через разбрасывание денег на шарап — кто сколько сможет схватить, а предоставлением практически идеальных финансовых условий проектам территориального развития", — подытожил эксперт.

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