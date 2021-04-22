Эксперт рассказала, на какие цели нельзя брать кредиты

Во избежании серьёзных финансовых проблем, директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас предостерегла россиян от оформления кредитов на решение любых проблем. По её мнению, есть целый список целей, на достижение которых лучше денег не занимать.
По её словам, не следует брать кредит, если платежи по нему превышают 30-35% от доходов, вне зависимости от того, на какие цели он нужен, сообщает "АиФ".
Также не стоит занимать средства на свадьбу и медовый месяц, потому что в России разводятся более половины семей. Вы уже не будет семьёй, а долг за свадьбу придётся платить.
Кроме того, не рекомендуется брать кредит на путешествия, потому что отпуск закончится, а долги останутся. Не нужно покупать в кредит топовые смартфоны, так как вскорости появится новая модель, а вы будете расплачиваться за старую.
И самое главное: нельзя брать кредиты для инвестиций. Харнас не советует шутить с фондовым рынком, так как здесь иногда теряют деньги даже опытные и квалифицированные финансовые аналитики.
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