Стоимость туристического нацпроекта оценена в триллион рублей

Туристический национальный проект за восемь месяцев работы над ним приобрёл некую окончательную стоимость в 1 трлн рублей. Правда, власти планируют большую часть из них привлечь от инвесторов, из бюджета выделят всего 293 млрд рублей.

Стоит отметить, что в сентябре 2020 года власти планировали потратить на внутренний туризм из бюджета гораздо больше — 629 млрд рублей. Впрочем, тогда нацпроект был рассчитан до 2030 года. Нынешняя версия нацпроекта — до 2024 года, сообщают "Известия".

Оставшиеся 685 млрд рублей собираются привлечь от частных инвесторов.

Нацпроект ставит цели увеличить количество внутренних поездок до 140 млн, создать 4,6 млн рабочих мест и нарастить экспорт туристических услуг до $22,2 млрд. Чтобы достичь эти цели, предлагается реализовать три проекта.

Самый дорогой — инфраструктурный. На его реализацию потребуется 841 млрд рублей. Именно в его рамках будут выдаваться льготные кредиты, анонсированные президентом Владимиром Путиным.

Эксперты считают, что несмотря на продолжительное время работы над нацпроектом, он всё же остаётся "сырым" и не даёт ответа на вопрос, зачем бизнесу принимать в нём участие. Впрочем, есть и те специалисты, кто считает, что привлечь 685 млрд рублей частных инвестиций на туризм не составит труда, так как многие предприниматели сейчас смотрят в сторону гостиничного и отельного бизнеса.

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