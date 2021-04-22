Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
МИД РФ: Прага "моделирует абсурдные фантазии"
Палеонтологи: тираннозавры жили стаями
Кадышеву сравнили с Бабкиной и высмеяли за морщины
Минэкономразвития снизило прогноз по росту ВВП до 2,9%
Эванс назвал игру Капризова восхитительной
Погребняк рассказала о тяжёлой зависимости брата Дани Милохина
В Китае создали чип для связи мозга с компьютером
"Включая летальное оружие": США готовы "накачать" Украину помощью
Семенович упустила квартиру в Турции из-за закрытия границ

Расходы на "бесплатную" подводку газа лягут на плечи потребителей

Экономика » Финансы » Деньги

Затраты на подводку газовой инфраструктуры к участкам россиян могут быть переложены как на "Газпром", так и на федеральный бюджет, считает генеральный директор "Института национальной энергетики" Сергей Правосудов. Только в итоге всё равно заплатят потребители.

Расходы на "бесплатную" подводку газа лягут на плечи потребителей

По словам Правосудова, подводку газа к участкам домохозяйств могут осуществить за счёт бюджета, могут заставить "Газпром" заплатить, а потом дать ему налоговые льготы, сообщает "Прайм". Здесь масса вариантов, полагает эксперт. В том числе, не исключён комбинированный подход: часть расходов ляжет на бюджет, часть — на "Газпром".

При этом Правосудов не исключил, что в конечном счёте расходы на подводку газа лягут на плечи потребителей. Дело в том, что они будут платить за газ и за его транспортировку по построенной инфраструктуре. Власти могут включить в газовый тариф так называемый "инвестиционный тариф". Для потребителя увеличение будет незаметным, но позволит "отбить" затраты на "бесплатную" подводку.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Анастасия Гостищева
Последние материалы
Минфин назвал источники финансирования предложений президента
МИД РФ: Прага "моделирует абсурдные фантазии"
Палеонтологи: тираннозавры жили стаями
Кадышеву сравнили с Бабкиной и высмеяли за морщины
Минэкономразвития снизило прогноз по росту ВВП до 2,9%
Эванс назвал игру Капризова восхитительной
Погребняк рассказала о тяжёлой зависимости брата Дани Милохина
В Китае создали чип для связи мозга с компьютером
"Включая летальное оружие": США готовы "накачать" Украину помощью
Инфляция "съела" треть "свободных денег" россиян
Популярное
Новости Украины
Пожалеете о содеянном, как давно не жалели: Путин ответил Зеленскому

Владимир Зеленский сделал истеричное заявление перед выступлением Владимира Путина перед Федеральным Собранием, надеясь упредить его жёсткую позицию по Украине.

Пожалеете о содеянном, как давно не жалели: Путин ответил Зеленскому
Белоруссия на пороге исторических событий
Точка зрения
Белоруссия на пороге исторических событий
Мир. Новости мира
Белый дом отреагировал на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика. Новости и аналитика
Акции в поддержку Навального: какие выводы можно сделать
Усам Оздемиров Зелёные технологии как новые драйверы роста Усам Оздемиров Василий Амирджанов Мясников поставил иноземцам неутешительный диагноз Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия включилась в гонку за новый космический порядок Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Где Москва прочертила "разошедшемуся" Эрдогану красную линию
Политика. Новости и аналитика
Акции в поддержку Навального: что известно
Врачи нашли простое решение для снижения артериального давления
Здоровье и профилактика
Врачи нашли простое решение для снижения артериального давления
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников