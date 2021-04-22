Расходы на "бесплатную" подводку газа лягут на плечи потребителей

Затраты на подводку газовой инфраструктуры к участкам россиян могут быть переложены как на "Газпром", так и на федеральный бюджет, считает генеральный директор "Института национальной энергетики" Сергей Правосудов. Только в итоге всё равно заплатят потребители.

По словам Правосудова, подводку газа к участкам домохозяйств могут осуществить за счёт бюджета, могут заставить "Газпром" заплатить, а потом дать ему налоговые льготы, сообщает "Прайм". Здесь масса вариантов, полагает эксперт. В том числе, не исключён комбинированный подход: часть расходов ляжет на бюджет, часть — на "Газпром".

При этом Правосудов не исключил, что в конечном счёте расходы на подводку газа лягут на плечи потребителей. Дело в том, что они будут платить за газ и за его транспортировку по построенной инфраструктуре. Власти могут включить в газовый тариф так называемый "инвестиционный тариф". Для потребителя увеличение будет незаметным, но позволит "отбить" затраты на "бесплатную" подводку.