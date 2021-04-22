Минфин назвал источники финансирования предложений президента

В ходе послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин предложил целый ряд социальных мер поддержки населения. За счёт каких средств они будут профинансированы, рассказали в Министерстве финансов.

В качестве источников финансирования могут быть использованы резервный фонд правительства, дополнительные ненефтегазовые доходы и перераспределённые внутри бюджета деньги, сообщает ТАСС.

Ранее министр финансов Антон Силуанов оценивал затраты на социальные меры поддержки из послания Путина в 400 млрд рублей.

При этом председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров считает, что на это потребуется куда больше денег, потому что президент анонсировал не только социальные выплаты, но и дал поручение правительству проработать ещё ряд финансово ёмких вопросов. Силуанов, по его мнению, "как всегда немного экономит".

В связи с этим первый вице-спикер Александр Жуков не исключил, что для реализации послания президента потребуются поправки в действующий закон о федеральном бюджете на 2021 год.

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