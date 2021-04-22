Минэкономразвития снизило прогноз по росту ВВП до 2,9%

Как и обещало ранее, Министерство экономического развития РФ ухудшило прогноз по росту экономики в текущем году с 3,3% до 2,9%. Прогноз по инфляции увеличен с 3,7% до 4,3%.

Минэкономразвития внесло в правительство уточнённый макропрогноз на 2021-2024 годы, сообщает "Интерфакс". Предыдущая версия была подготовлена ещё в сентябре 2020 года.

Как и обещал ранее министр экономического развития Максим Решетников, прогноз по росту экономики снизился до 2,9% и это, несмотря на значительное повышение прогноза по ценам на нефть. Так, в 2021 году ожидается среднегодовая цена на нефть марки Urals на уровне $60,3 за баррель вместо ранее ожидавшихся $45,3 за баррель.

Минэкономразвития объясняет снижение прогноза по ВВП более высокой базой 2020 года. Ведомство закладывало в расчёты сокращение экономики на 3,9%, а экономика упала только на 3%.

Стоит отметить, что Минэкономразвития идёт вразрез с аналитиками, в том числе международными. Так, в марте 2021 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз по росту российской экономики с 3% до 3,3%.

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