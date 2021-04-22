В марте 2021 года объём "свободных денег" у населения России сократился более чем на треть по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с мартом 2020 года снижение было незначительным.
Итак, в марте текущего года объём "свободных денег" упал на 34% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5% в сравнении с мартом 2020 года, свидетельствуют данные холдинга "Ромир".
Исполнительный директор Ромир и Mile Group Инна Караева связывает падение "свободных денег" с двумя факторами: незначительным снижением доходов и существенным ростом расходов. Причём основной вклад в рост расходов внесло общее повышение цен с начала года.
Под "свободными деньгами" понимаются те средства, что остаются у россиян на руках после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг.
Согласно данным Росстата, за январь-март 2021 года потребительские цены выросли на 2,3%, в том числе за март — на 0,7%.
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