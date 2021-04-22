Шашлык за год подорожал на 25%

В апреле 2021 года шашлычный набор из порции шашлыка, мангала, шампуров и розжига обошлась россиянам почти в 2 тысячи рублей, что на 25% больше, чем год назад. Сильнее всего за год подорожали мангалы и розжиг.

Средний чек на "шашлычный набор" составлял в апреле текущего года 1 958 рублей, что на 25% выше, чем год назад (1 561 рубль), сообщает ТАСС со ссылкой на исследование оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Сильнее всего подорожали мангалы (+48%), до 977 рублей, и розжиг (+43%), до 195 рублей. Порция шашлыка выросла в цене на 15%, до 304 рублей, шампуры — на 5%, до 254 рублей.

Также "Платформа ОФД" зафиксировала полуторакратный рост покупки "шашлычных наборов", что свидетельствует о восстановлении потребительского спроса в этом сегменте.

Самый дорогой шашлык в торговых сетях — это телячий. Его стоимость составляет 781 рубль за кг, согласно данным "Сбермаркета". Самым дешёвым шашлыком является куриный — 335 рублей за кг. Свиной шашлык обойдётся в 545 рублей за кг, говяжий — в 675 рублей за кг.

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