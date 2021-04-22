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Спрогнозирован диапазон рубля на ближайший месяц

Экономика » Прогнозы и статистика

Рубль всё ещё находится во власти геополитической напряжённости, но на него влияют и другие факторы. О них, а также о том, в каком диапазоне будет торговаться рубль в ближайший месяц, рассказал аналитик ГК "Финам" Андрей Маслов.

Спрогнозирован диапазон рубля на ближайший месяц

По его словам, традиционно важным фактором для курса рубля являются мировые цены на нефть, сообщает "Российская газета". ОПЕК и МЭА прогнозируют рост цен, но этому может помешать неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в Индии и Бразилии. Однако при должном распространении вакцинации спрос на нефть, например в Европе, может увеличиться, что положительно повлияет на котировки, которые, в свою очередь, поддержат рубль.

Что касается макроэкономических показателей России, то они также могут укрепить национальную валюту. Данные Росстата и Минэкономразвития подтверждают мнение Центробанка о более быстром восстановлении экономики, которое позволит ускорить возвращение к нейтральной денежно-кредитной политики. Повышение ключевой ставки всегда приводит к росту курса рубля.

Если учесть все перечисленные факторы, то можно предположить, что в ближайший месяц рубль будет торговаться в диапазоне 75-79 рублей за доллар и 88-93,5 рубля за евро, резюмировал Маслов.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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