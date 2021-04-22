Спрогнозирован диапазон рубля на ближайший месяц

Рубль всё ещё находится во власти геополитической напряжённости, но на него влияют и другие факторы. О них, а также о том, в каком диапазоне будет торговаться рубль в ближайший месяц, рассказал аналитик ГК "Финам" Андрей Маслов.

По его словам, традиционно важным фактором для курса рубля являются мировые цены на нефть, сообщает "Российская газета". ОПЕК и МЭА прогнозируют рост цен, но этому может помешать неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в Индии и Бразилии. Однако при должном распространении вакцинации спрос на нефть, например в Европе, может увеличиться, что положительно повлияет на котировки, которые, в свою очередь, поддержат рубль.

Что касается макроэкономических показателей России, то они также могут укрепить национальную валюту. Данные Росстата и Минэкономразвития подтверждают мнение Центробанка о более быстром восстановлении экономики, которое позволит ускорить возвращение к нейтральной денежно-кредитной политики. Повышение ключевой ставки всегда приводит к росту курса рубля.

Если учесть все перечисленные факторы, то можно предположить, что в ближайший месяц рубль будет торговаться в диапазоне 75-79 рублей за доллар и 88-93,5 рубля за евро, резюмировал Маслов.