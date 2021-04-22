Глава Сбербанка не видит причин для резкого повышения ключевой ставки

Председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что сейчас нет причин для резкого повышения ключевой ставки. По его мнению, "можно идти маленькими шажками, предупреждая, возможно, будущие последствия, но окончательное решение за ЦБ".

Греф в интервью РБК объяснил, что сейчас нет таких трендов, которые могли бы стать причиной для резкого повышения ключевой ставки. Он согласился с наличием отложенного, восстановительного спроса, но пока непонятно, на что люди будут тратить накопленные деньги и какими темпами. При этом Греф считает, что это, скорее, носит временный характер.

Поэтому глава Сбербанка полагает, что "можно идти маленькими шажками, предупреждая, возможно, будущие последствия", поскольку в вопросе ужесточения денежно-кредитной политики есть обратная сторона медали. С точки зрения борьбы с инфляцией это действенный инструмент, он несёт негативный эффект для экономики.

Совет директоров ЦБ проведёт заседание по ключевой ставке уже завтра, 23 марта. Ряд аналитиков ранее не исключали её повышения на 0,5 процентного пункта, до 5%.